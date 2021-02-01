Рома підписала молодого таланта з МЛС
17:33 - Читать на русском
Наставник Роми Паулу Фонсека отримав підсилення у захисну лінію.
Оборонець Браян Рейнольдс став гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт Серії А.
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За інформацією ЗМІ, римляни заплатили за 19-річного американця 7,5 млн євро. Браян виступав в МЛС, захищаючи кольори Далласа.
У минулому сезоні МЛС Рейнольдс провів 19 матчів, в яких відзначився трьома асистами. Після 20-ти турів Серії А Рома розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці.
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