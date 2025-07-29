Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання воротаря Девіса Васкеса до літа 2027 року. Він виступатиме під 32-м номером. Цей трансфер був здійснений на правах вільного агента, оскільки раніше Васкес розірвав контракт з Міланом.

Рома оголосила про трансфер п'ятого літнього новачка – це гравець збірної Бразилії

Девіс виступав за "россонері" із січня 2023-го після переходу з Гуарані за 810 тисяч євро. Мілан віддавав гравця в оренду в Шеффілд Уенсдей, Асколі та Емполі. У Тоскані колумбієць грав разом з Віктором Коваленком.

Васкес не провів жодного офіційного матчу за Мілан. У минулому сезоні він пропустив 47 голів у 34 матчах за Емполі, 6 відіграв "на нуль".

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара