Рома на своєму офіційному сайті оголосила про нову оренду 32-річного шведа – цього разу в Астон Віллу. Контракт розрахований до кінця сезону з опцією повноцінного викупу.

Голкіпер Астон Вілли пропустив ганебний гол у матчі з Манчестер Юнайтед – номінант на курйоз року

Першу половину кампанії Ольсен провів у оренді за Шеффілд Юнайтед. Швед відіграв 11 матчів (лише один "сухий") і пропустив 17 голів. Найімовірніше, що в Астон Віллі він буде виконувати роль дублера Еміліано Мартінеса. Новачок "левів" вже має досвід виступів на рівні АПЛ, адже свого часу відіграв 11 матчів за Евертон.

Додамо, що Ольсен є основним голкіпер збірної Швеції. Саме він стояв у матчі 1/8 фіналу Євро, який "Тре Крунур" програли Україні (1:2).

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