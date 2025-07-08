Рома домовилася зі Свіларом про продовження співпраці до літа 2030 року, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Усна угода досягнута, контракт буде підписаний цього тижня. Раніше в послугах голкіпера були зацікавлені гранди Серії А, АПЛ і Бундесліги.

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Повідомляється, що Міле радий залишитися в Римі, попри інтерес з боку інших клубів. Річний оклад Свілара становив 800 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що "джаллороссі" погодилися збільшити сербу зарплату до 3 млн євро на рік.

Раніше тифозі Роми неодноразово закликали керівництво продовжити угоду з одним з найкращих воротарів в історії клубу.

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