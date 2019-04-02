Рома перебудовується: Тотті може стати спортдиром клубу та запросити Де Россі в крісло головного тренера "вовків"

Даніеле Де Россі та Франческо Тотті / Фото ФК Рома

Ветеран Роми Даніеле Де Россі може зайняти місце наставника клубу.

Легенда Роми Франческо Тотті, який вже працює в структурі клубу, може зайняти посаду спортивного директора римлян, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією ЗМІ, якщо "Імператор" отримає цю посаду, то спробує запросити в крісло головного тренера хавбека "вовків" Даніеле Де Россі.

Варто відзначити, що 35-річний Де Россі ще не завершив кар'єру гравця і продовжує захищати кольори Роми.

В поточному сезоні Серії А римський гранд посідає 7 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 47 очок.

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