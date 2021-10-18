Один із ключових епізодів трапився наприкінці першого тайму. Рома забила гол, але буквально за мить до того пролунав свисток. Даніеле Орсато призначив пенальті у ворота Юве. Жордан Верету, який до вчора мав ідеальну статистику виконання 11-метрових за "джалороссі", не зміг переграти Щенсни. Відтак, курйозний гол Мойзе Кіна так і лишився єдиним у цьому матчі.

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Суперечливе рішення арбітра неабияк засмутило Генріха Міхатаряна: "Чому арбітри не могли дочекатися завершення руху м'яча і потім дати свисток? У випадках з офсайдами завжди чекають по 5-8 секунд, так чому б не зробити те ж саме у випадку з пенальті? Всі бачили, що сталося, я не можу сказати більше.

Природно, ми розчаровані. Сьогодні ми були кращою командою. Ми створили багато можливостей для гола, правда, при цьому могли б зробити більше для їх реалізації. Але ми покращуємо нашу гру і знаємо, що зможемо перемогти, якщо будемо продовжувати так грати".

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