Рома отримала пенальті, який поцупив у неї гол – Мхітарян розкритикував авторитетного арбітра
Ювентус мінімально обіграв Рому в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео гола огляд матчу на "Футбол 24".
Один із ключових епізодів трапився наприкінці першого тайму. Рома забила гол, але буквально за мить до того пролунав свисток. Даніеле Орсато призначив пенальті у ворота Юве. Жордан Верету, який до вчора мав ідеальну статистику виконання 11-метрових за "джалороссі", не зміг переграти Щенсни. Відтак, курйозний гол Мойзе Кіна так і лишився єдиним у цьому матчі.
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Суперечливе рішення арбітра неабияк засмутило Генріха Міхатаряна: "Чому арбітри не могли дочекатися завершення руху м'яча і потім дати свисток? У випадках з офсайдами завжди чекають по 5-8 секунд, так чому б не зробити те ж саме у випадку з пенальті? Всі бачили, що сталося, я не можу сказати більше.
Природно, ми розчаровані. Сьогодні ми були кращою командою. Ми створили багато можливостей для гола, правда, при цьому могли б зробити більше для їх реалізації. Але ми покращуємо нашу гру і знаємо, що зможемо перемогти, якщо будемо продовжувати так грати".
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