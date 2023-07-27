УЄФА відхилив апеляцію Роми щодо чотирьохматчевої єврокубкової дискваліфікації Жозе Моурінью. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Моурінью заробив 10-денну дискваліфікацію, все – через відмову визнати провину

Таким чином, португальський тренер абсолютно точно не зможе керувати своєю командою в чотирьох стартових матчах групового етапу Ліги Європи. Він зможе бути присутнім у технічній зоні, починаючи з 5-го туру групового етапу Ліги Європи, матчі якого відбудуться 30 листопада.

Нагадаємо, що таку велику дискваліфікацію Моурінью заробив за свої нападки на головного арбітра фінальної зустрічі ЛЄ з Севільєю Ентоні Тейлора. Португалець підстеріг суддю на стоянці після матчу і в грубій формі заявив, що той – справжня ганьба своєї професії.

Севілья – Рома у ЗМІ: висміяний Моурінью, нове життя крилатого вислову Лінекера і конфуз під час телетрансляції фіналу