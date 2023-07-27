Рома отримала остаточну відповідь щодо дискваліфікації Моурінью – клуб подавав апеляцію
УЄФА залишив чинною дискваліфікацію головного тренера Роми Жозе Моурінью.
УЄФА відхилив апеляцію Роми щодо чотирьохматчевої єврокубкової дискваліфікації Жозе Моурінью. Про це інформує Gazzetta dello Sport.
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Таким чином, португальський тренер абсолютно точно не зможе керувати своєю командою в чотирьох стартових матчах групового етапу Ліги Європи. Він зможе бути присутнім у технічній зоні, починаючи з 5-го туру групового етапу Ліги Європи, матчі якого відбудуться 30 листопада.
Нагадаємо, що таку велику дискваліфікацію Моурінью заробив за свої нападки на головного арбітра фінальної зустрічі ЛЄ з Севільєю Ентоні Тейлора. Португалець підстеріг суддю на стоянці після матчу і в грубій формі заявив, що той – справжня ганьба своєї професії.
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