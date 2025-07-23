Артем Довбик влітку 2024 року переїхав з Жирони до Роми. В Італії українець провів неоднозначний сезон під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

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В Італії вважають, що 17 голів в дебютному сезоні – це не переконливий результат для форварда, який коштував понад 30 мільйонів євро. Як повідомляє Il Messaggero, навіть якби Рома воліла продати Довбика, то наразі запитів щодо Артема небагато. Є лише "несмілива пропозиція" від Бетіса.

Довбик має переконати Джан П'єро Гасперіні, оскільки в системі італійського фахівця центральний нападник має вирішальне значення і українець може стати центром нового проєкту Роми.

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