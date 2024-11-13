Раньєрі в супроводі свого агента П'єро Кіоді прибув до Лондона на зустріч із президентом клубу Деном Фрідкіним. Про це інформує TMW. Згідно з журналістом Альфредо Педуллою, власник "джаллороссі" не виключає укладення короткострокового з новим тренером, ким би він не став – до кінця цього сезону.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе призначення на вакантну посаду Вінченцо Монтелли та Мауріціо Саррі. У випадку з "Аеропланом" Турецька федерація футболу спростувала будь-які контракти з Ромою, а інформація про Саррі виявилася "фейком".

Нагадаємо, що у зв'язку з незадовільними результатами Рома звільнила другого тренера протягом сезону Івана Юріча. Спортивний директор "джаллороссі" Флоран Гізольфі планував це зробити ще кілька тижнів тому, але бос клубу Ден Фрідкін заборонив йому це робити.

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