Рома оголосила заявку на Лігу Європи – Довбик дізнався вердикт
Джан П'єро Гасперіні зробив дивовижний вибір між Томмазо Бальданці та Лоренцо Пеллегріні.
Головний тренер Рома Джан П'єро Гасперіні визначився із заявкою своєї команди на Лігу Європи. До неї не увійшли атакуючий півзахисник Томмазо Бальданці та воротар-новачок Девіс Васкес.
Трансфер Довбика в Мілан остаточно заблокований – клуби не дійшли згоди в одному питанні
На подив багатьох, до заявки потрапив і колишній капітан команди Лоренцо Пеллегріні, який так і не зміг покинути клуб цього літа. Бачити Пеллегріні у своїх рядах хотів Вест Хем, але лондонці так і не змогли домовитися з Ромою, яка на півзахисника більше не розраховувала.
Артем Довбик також опинився в заявці.
Заявка Роми на Лігу Європи:
Воротарі: Голліні, Свілар;
Захисники: Ренш, Н'Діка, Цімікас, Челік, Ермосо, Манчіні, Зьолковскі, Гіларді, Анхеліньо, Уеслі;
Півзахисники: Крістанте, Пеллегріні, Ель-Айнауї, Коне;
Нападники: Довбик, Фергюсон, Суле, Дибала, Бейлі, Ель-Шаараві.
