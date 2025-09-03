Головний тренер Рома Джан П'єро Гасперіні визначився із заявкою своєї команди на Лігу Європи. До неї не увійшли атакуючий півзахисник Томмазо Бальданці та воротар-новачок Девіс Васкес.

На подив багатьох, до заявки потрапив і колишній капітан команди Лоренцо Пеллегріні, який так і не зміг покинути клуб цього літа. Бачити Пеллегріні у своїх рядах хотів Вест Хем, але лондонці так і не змогли домовитися з Ромою, яка на півзахисника більше не розраховувала.

Артем Довбик також опинився в заявці.

Заявка Роми на Лігу Європи:

Воротарі: Голліні, Свілар;

Захисники: Ренш, Н'Діка, Цімікас, Челік, Ермосо, Манчіні, Зьолковскі, Гіларді, Анхеліньо, Уеслі;

Півзахисники: Крістанте, Пеллегріні, Ель-Айнауї, Коне;

Нападники: Довбик, Фергюсон, Суле, Дибала, Бейлі, Ель-Шаараві.

