26-річний форвард приєднався до Роми, повідомляє офіційний сайт клубу. Він підписав контракт на 5 років. "Вовкам" трансфер обійшовся у 17,5 мільйонів євро, але Дженоа може отримати відсоток від подальшого продажу Ельдора.

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"Приєднання до Роми – величезний крок вперед у моїй кар'єрі. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб показати, що я заслуговую на цю можливість. Хочу продемонструвати, на що я здатний, в одному з найбільших клубів світу", – заявив Шомуродов. Він виступатиме за римлян під 14 номером.

До слова, в сезоні 2020/21 Ельдор Шомуродов, якого часто називають "узбецьким Мессі", провів 31 матч у Серії А, в яких забив 8 м'ячів. Раніше він також захищав кольори російського Ростова й узбецького Бунедкора.

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