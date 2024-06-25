У вівторок, 25 червня, Рома на своєму офіційному сайті оголосила про продовження угоди з наставником Даніеле Де Россі до червня 2027 року. Таким чином, керівництво "джаллороссі" легітимізувало рішення, яке ухвалило ще перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги Європи з Міланом.

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Де Россі очолив Рому з середини січня 2024 року, замінивши на посаді головного тренера Жозе Моурінью. Відтоді він провів на чолі команди 26 матчів: 18 у чемпіонаті та 8 – у Лізі Європи. Незважаючи на істотний прогрес у грі Роми, звільнений Моурінью зазначав, що "з призначенням Де Россі нічого не змінилося".

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