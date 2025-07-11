Рома на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з Міле Свіларом до літа 2030 року. У послугах воротаря були зацікавлені гранди Серії А, АПЛ і Бундесліги, але сам Свілар комфортно почувається в Римі і хоче залишитися жити разом з родиною саме в столиці Італії.

Рома переконала свого найкращого гравця продовжити контракт

Раніше повідомлялося, що "джаллороссі" погодилися збільшити сербу зарплату до 3 млн євро на рік. Попередній річний оклад 25-річного голкіпера становив 800 тисяч євро.

Раніше тифозі Роми неодноразово закликали керівництво продовжити угоду з одним з найкращих воротарів в історії клубу.