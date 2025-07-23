Рома на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Евана Фергюсона. Римляни орендували 20-річного форварда з правом викупу за 40 мільйонів євро.

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Фергюсон виступав за Брайтон з 2022 року. В сезоні 2024/25 форвард пограв за "чайок", а потім вирушив у Вест Хем в оренду. Загалом за обидва клуби він провів 23 матчі у всіх турнірах, забивши лише один гол.

Еван буде конкурувати з Артемом Довбиком за місце в основі. Фергюсон виступатиме за Рому під 11-м номером, під яким торік виступав українець. Римські інсайдери підтверджують, що Довбик натомість гратиме під №9.