Рома у своєму твіттері оголосила про трансфер Стефана Ель-Шаараві на правах вільного агента. Термін контракту не розкривається.

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"Коли я вперше прибув до Риму, я зрозумів, як мало часу потрібно, щоб ці клуб і місто справили на вас глибоке враження. Коли я пішов, я швидко зрозумів, що вони завжди будуть у моєму серці. Зараз я не можу дочекатися, коли знову представлятиму цей клуб і ці кольори", – наводить слова Ель-Шаараві офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, італієць виступав за "вовків" з 2016 по 2019 роки, після чого перебрався до Шанхай Шеньхуа. Статистика Ель-Шаараві в Китаї не вражає – лише 19 матчів, 4 голи та 3 асисти після переходу.

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