Рома офіційно підтвердила зміну власника – ціна угоди склала майже 600 мільйонів євро

Затяжні переговори між Джеймсом Палоттою і Деном Фрідкіном щодо продажу Роми нарешті завершилися.

Римський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про зміну мажоритарного акціонера. Ним стала компанія The Friedkin Group, яку очолює американський мільярдер Ден Фрідкін.

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Офіційно контракти були підписані у вечір середи (5 серпня). Угода оцінюється у 591 млн євро. Транзакція повинна бути здійснена до кінця серпня, хоча у Фрідкіна зберігається можливість відмовитися від купівлі. Новий власник отримає 86,6% акціонерного капіталу Роми.

Нагадаємо, поточний сезон команда Паулу Фонсеки завершила на 5 сходинці Серії А, а також продовжує боротьбу в плей-офф Ліги Європи.

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