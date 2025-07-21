Рома офіційно підписала заміну чемпіону світу
00:30 - Читати іншою мовою
Півзахисник Ніл Ель-Айнауї перейшов з Ланса в Рому.
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Ніла Ель-Айнауї – він поставив підпис під контрактом до літа 2030 року і виступатиме під 8-м номером. Вважається, що Ніл прийшов на заміну Леандро Паредесу, який пішов в Бока Хуніорс.
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Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, римляни заплатили за цей перехід 23 млн євро. Ще 2 млн євро Ланс зможе отримати у вигляді бонусів.
24-річний півзахисник провів 130 матчів за Нансі і Ланс у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів.
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