Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Ніла Ель-Айнауї – він поставив підпис під контрактом до літа 2030 року і виступатиме під 8-м номером. Вважається, що Ніл прийшов на заміну Леандро Паредесу, який пішов в Бока Хуніорс.

Рома запланувала додатковий контрольний матч спеціально "під" Довбика

Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, римляни заплатили за цей перехід 23 млн євро. Ще 2 млн євро Ланс зможе отримати у вигляді бонусів.

24-річний півзахисник провів 130 матчів за Нансі і Ланс у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів.