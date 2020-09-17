Столичний клуб на своєму офіційному сайті оголосив про дворічну оренду албанця з правом викупу. Верона отримає трьох молодих гравців "вовків" і 2 млн євро.

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Для Кумбулли сезон 2019/20 став першим повноцінним на дорослому рівні. 20-річний оборонець стабільно провів всю кампанію, забивши один гол у 25 матчах. На відкриття Серії А також полювали Лаціо та Інтер, однак Рома виграла перегони.

Додамо, що Мараш Кумбулла виступатиме у команді Паулу Фонсеки під номером 24.

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