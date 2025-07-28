Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Веслі. Правий захисник поставив підпис під угодою до літа 2030 року. Він зіграв понад сотню матчів за Фламенго і в березні 2025 року дебютував за національну збірну Бразилії.

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Веслі отримав 43-й номер у Ромі і став 46-м бразильцем в історії клубу. Він став п'ятим підписанням римлян цього літа. Згідно з Джанлукою Ді Марціо, трансфер обійшовся Ромі в 25 млн євро. Ще 5 млн євро Фламенго зможе отримати у вигляді бонусів.