Лівий захисник Костас Цімікас перейшов з Ліверпуля в Рому на правах оренди.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Цімікаса. Лівий захисник прийшов на правах оренди, терміни якої не розголошуються. Він стане прямим конкурентом Анхеліньо.

Обмін Довбика на Хіменеса все ще може відбутися – Рома і Мілан обговорюють деталі

За п'ять років у складі Ліверпуля Костас провів лише 115 матчів у всіх турнірах. Він приходить в Рому за ігровою практикою.

Цімікас вибрав футболку під номером 12, він восьмий грецький футболіст в історії "джаллороссі" після Холебаса, Хутоса, Делласа, Керамициса, Маноласа, Тахцидиса і Торосидиса.