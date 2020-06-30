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Рома офіційно домовилась з Арсеналом щодо Мхітаряна

23:24 - Читать на русском
Рома офіційно домовилась з Арсеналом щодо Мхітаряна
Жордан Верету, Паулу Фонсека та Генріх Мхітарян / Фото ФК Рома

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян продовжить захищати кольори столичного клубу.

Римляни домовились про продовження співпраці з Мхітаряном до завершення нинішнього сезону, а також попередньо уклали угоду про оренду вірменина на сезон 2020/21, повідомляє офіційний сайт Роми.

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Права на 31-річного півзахисника належать лондонському Арсеналу. У нинішньому розіграші Серії А Генріх провів 15 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, в Україні Мхітарян відомий своїми виступами за Шахтар у 2010-2013 роках.

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Теги
Генріх Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Рома Рома Італія Трансфери Трансфери Арсенала
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