Рома обрала тренерів на випадок відставки Фонсеки, – GdS
Серія невдалих результатів італійської Роми неабияк захитала крісло під головним тренером команди Паулу Фонсекою.
Менеджмент "вовків" розглядає трьох претендентів на місце португальця, стверджує La Gazzetta dello Sport.
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Усі три кандидати – нині безробітні. Топ-претендент на посаду – колишній керманич Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Щоправда, спокусити його пропозицією зі столиці буде вкрай складно. Рома в найближчій перспективі працюватиме в умовах обмеженого бюджету. Зокрема, в літнє трансферне вікно римляни підсилюватимуться молоддю і вільними агентами. Покращити ситуацію може лише потрапляння до Ліги чемпіонів.
Окрім того, відновити кар'єру на Стадіо Олімпіко може Мауріціо Саррі. Проте, для втілення ігрової філософії досвідченого алленаторе в Ромі потрібна тривала підготовка. Це робить його головним претендентом на призначення влітку. Альтернативний варіант – екс-керманич "вовків" Лучано Спаллетті.
Нагадаємо, що Рома нарвалася на технічну поразку в уже програному двобої Кубка Італії проти Спеції, а в Серії А посідає 4-те місце.
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