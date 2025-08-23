Рома стартувала у новому сезоні чемпіонату Італії матчем проти Болоньї. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Гасперіні підтвердив побоювання українських уболівальників, поставивши Евана Фергюсона в основу, а Артема Довбика залишивши на заміні. Досить послідовне рішення наставника, який не раз натякав, що йому не вистачає рухливості Довбика на полі (у пресингу зокрема). Саме Фергюсон і став автором першого моменту, однак його кволий удар не став проблемою для Скорупскі.

Наполі переграв Сассуоло завдяки дебютному шедевру де Брюйне, Дженоа без Маліновського розписала нічию

Еван мав і ще небезпечнішу нагоду, коли отримав м'яч у напівколі перед штрафним, але польський воротар і тут здійснив сейв! Через 3 хвилини ірландець вискочив з-за спин захисників та замикав головою навіс Анхеліньо, але повз стійку. Болонья відповіла голом Орсоліні, який скасували через очевидний офсайд.

Капітан Роми Крістанте був найближчим до забитого м'яча, коли замикав навіс Суле зі штрафного – лише стійка врятувала "россоблу". Після цього моментів поменшало, але Рома і далі продовжувала контролювати м'яч. Перший тайм завершився без голів.

А старт другої половини міг стати справжнім шоком. Кастро на правому фланзі вирішив пробити замість очевидного навісу – поперечина врятувала Свілара від ганебного гола. А на 53-й хвилині Рома таки повела в рахунку. Забив інший новачок команди, латераль Веслі. Здавалось, у бразильця вже відібрали м'яч, але той жахливо відлетів від Лукумі прямо на хід Веслі, який покотив під дальню ногу Скорупскі – 1:0!

Болонья відповіла пострілом Орсоліні – прямо в руки Свілару. А Фергюсон приміряв на себе роль асистента, ідеально навісивши на Ману Коне до штрафного. Хавбек у кількох метрах від воріт зупинив снаряд, але примудрився не влучити! Довбик вийшов на поле на 74-й хвилині разом з Пауло Дибалою, змінивши Фергюсона та Суле. Аргентинець ледь не забив через 2 хвилини після появи на газоні, але Скорупскі потягнув його удар у дальній кут.

Болонья після цього трохи активізувалась, однак "вовки" не дали створити небезпеку біля своїх воріт. Довбик та Дибала ледь не створили другий м'яч. Артем класно відкрився за спинами захисників та отримав передачу Пауло, поклав Скорупскі на газон, але опинився під гострим кутом. Довбик віддав назад Дибалі, який спробував підсікти м'яч над захисниками, але надто кволо. В підсумку, Рома мінімально здолала Болонью, хоча забити могла значно більше.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А