Контрольний матч

Рома – Неом – 2:2

Голи: Крістанте, 25, Суле, 38 – Бенрахма, 32, Абді, 38

Крістанте забив після невпевненої гри воротаря Неома Булки на виході. Поляк вибив м'яч після навісу Анхеліньо точно в ноги Крістанте, який і скористався цим подарунком.

Рома дала Інтеру остаточну відповідь на запит щодо продажу найкращого гравця сезону

Однак Рома і сама була не бездоганна в обороні. Новачок Гіларді грав персонально проти Бенрахма, навіть якщо той перебував у власному штрафному майданчику. Але в цьому епізоді захисник за своїм візаві не догледів – і форвард саудівців реалізував вихід 1 на 1.

Вдруге Рому вперед вивів Суле – він скористався передачею Ренша. Абді зрівняв рахунок після того, як сам же перехопив м'яч на чужій половині поля. Він впорався не тільки з Н'Діка, але і з самим Реншем, після чого відправив м'яч у ворота. Нідерландський правий захисник/латераль Роми міг виправитися і забити, але влучив у штангу на 44-й хвилині.

У перерві Гасперіні зробив три заміни, випустивши на поле Артема Довбика, Ману Коне та Ермосо. За весь другий тайм Артем завдав лише один неточний удар по воротах саудівців. Рома володіла ініціативою, але новачок саудівської еліти зіграв надійніше в обороні в другому таймі.

Довбик взяв додаткові уроки, три клуби АПЛ хочуть Артема – Моурінью може врятувати кар'єру Зінченка