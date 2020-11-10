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Рома у матчі проти Верони включила хавбека Амаду Діавара у заявку на поєдинок як гравця у віці до 22-х років, хоча гвінейцю вже виповнилось 23. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, але у кабінетах "вовкам" присудили технічну поразку 0:3.

Додамо, що цей програш і досі залишається для команди Фонсеки єдиним у чемпіонаті. Наразі Рома посідає четверту сходинку Серії А, хоча додаткове очко могло б підняти її на третє місце.

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