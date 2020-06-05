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Рома не скористалася шансом купити Лаутаро за смішну суму

21:59 350 Читать на русском
Рома не скористалася шансом купити Лаутаро за смішну суму
Лаутаро Мартінес / Getty images

Футбольний агент Луїс Руцці розповів, що форвард Інтера Лаутаро Мартінес міг перейти в Рому у січні 2018 року.

"Я пропонував Ромі викупити Лаутаро за 8 мільйонів євро в січні 2018 року. На той момент саме ця сума відступних була прописана в контракті з Расінгом. Однак римляни не захотіли цього робити. Був серйозний контакт з Атлетіко, але нічого не вийшло.

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20 січня президент Расінга підвищив суму відступних за гравця до 20 мільйонів. А потім Інтер зробив все інше. Я думаю, зрештою, він перейде в Барселону. Каталонці не хочуть виплачувати суму відступних, проте думаю, що Лаутаро хоче піти. Як на мене, він повинен залишитися в Інтері на все життя, це центрфорвард на наступні десять років. Він чемпіон, приголомшливий гравець. Якщо Інтер втратить його, то зробить помилку", – цитує Руцці Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга влітку 2018 рокуі. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 111 млн євро.

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