Рома досягла угоди з форвардом Лечче Ніколою Крстовічем, інформує Pianeta Lecce. Ба більше, повідомляється, що чорногорець вже підписав контракт з "джаллороссі" в понеділок.

Прихід Крстовіча пов'язаний з можливим відходом Артема Довбика, кандидатуру якого розглядають клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема Лідс.

За два роки в Лечче Нікола забив 19 голів у 74 матчах, зігравши ключову роль у двох кампаніях апулійців із порятунку в Серії А. Крстовіч також провів 27 матчів і забив 6 голів за дорослу збірну Чорногорії, де він дебютував 28 березня 2022 року.

