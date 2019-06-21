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Рома націлилася на трансфер екс-захисника Барселони Бартри

00:31 9 Читать на русском
Рома націлилася на трансфер екс-захисника Барселони Бартри
Марк Бартра / Reuters

Іспанський захисник Марк Бартра незабаром може перейти в новий клуб Паулу Фонсеки.

Клуб зі столиці Італії націлився на центрбека Бетіса, інформує Sky Italy.

Рома зробила щедру пропозицію Бетісу щодо голкіпера Лопеса

Рома хоче підсилити свою захисну ланку цього міжсезоння, і саме Бартра є пріоритетним варіантом для "вовків". Бетіс вимагає за лідера своєї оборони близько 25 мільонів євро.

У минулому сезоні Ла ЛІги Бартра провів 33 матчі, в яких відзначився одним голом. Марк є вихованцем каталонської Барселони.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

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