Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі поклав око на атакувального півзахисника Твенте Сема Стейна, інформує Corriere dello Sport. Він не є чистим форвардом, що не заважає йому лідирувати в перегонах бомбардирів чемпіонату Нідерландів – 23-річний півзахисник забив 23 м'ячі (6 з них – з пенальті).

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У нього практично немає конкурентів у списку снайперів – форвард АЗ Перротт забив на 9 голів менше. Загалом у Стейна вже 28 м'ячів за Твенте в сезоні у всіх турнірах.

Що цікаво, взимку Гізольфі вже прогадав із гравцем, якого підписав із Твенте – фланговий захисник Салах-Еддін так і не заграв у столиці Італії, хоча обійшовся Ромі щонайменше у 8 млн євро.

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