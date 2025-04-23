Рома націлилася на півзахисника, який є найкращим бомбардиром свого чемпіонату
Півзахисник Твенте Сем Стейн потрапив на радари Роми.
Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі поклав око на атакувального півзахисника Твенте Сема Стейна, інформує Corriere dello Sport. Він не є чистим форвардом, що не заважає йому лідирувати в перегонах бомбардирів чемпіонату Нідерландів – 23-річний півзахисник забив 23 м'ячі (6 з них – з пенальті).
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У нього практично немає конкурентів у списку снайперів – форвард АЗ Перротт забив на 9 голів менше. Загалом у Стейна вже 28 м'ячів за Твенте в сезоні у всіх турнірах.
Що цікаво, взимку Гізольфі вже прогадав із гравцем, якого підписав із Твенте – фланговий захисник Салах-Еддін так і не заграв у столиці Італії, хоча обійшовся Ромі щонайменше у 8 млн євро.
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