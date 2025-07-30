Рома шукає гравців в атаку. Незважаючи на триваючі переговори щодо півзахисника Рівер Плейт Ечеверрі, спортивний директор "джаллороссі" Фредерік Массара націлився на Кевіна. Про це інформує Radio CRC.

Переможець Кубка Італії запропонував Шахтарю 25+5 млн євро за Кевіна

Наполі також цікавиться вінгером, запитувана ціна за якого становить 30 млн євро. Сам бразилець розраховує на зарплату від 2,5 до 3 млн євро.

У минулому сезоні він провів за Шахтар 35 матчів, в яких забив 9 голів і оформив 4 асисти.

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