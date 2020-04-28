Рома націлилася на екзотичного легіонера Серії А – Фонсеку приваблює його шалена універсальність

Рома намагається знайти бюджетне підсилення для своєї захисної ланки.

Клуб зі столиці Італії звернув увагу на захисника Болоньї Такехіро Тамеясу, інформує Il Tempo.

Фонсека підтвердив, що хоче придбати в Рому кількох гравців Шахтаря

Японець за 9 млн євро перейшов з бельгійського Сент-Трюйдена минулого літа і відразу проявив себе в Серії А – 20 матчів і два асисти. Головний тренер Роми Паулу Фонсека вражений працездатністю Тамеясу і його надійною грою в обороні. Вагомим плюсом є і універсальність гравця Болоньї – він вже встиг зіграти в центрі та на правому фланзі оборони, опорна зона також не є для нього проблемою.

Додамо, що поточна ціна Тамеясу за Transfermarkt – 13,5 млн євро. В активі 21-річного універсала є 18 матчів за збірну Японії.

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