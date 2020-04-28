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Рома націлилася на екзотичного легіонера Серії А – Фонсеку приваблює його шалена універсальність

28 квітня 12:28 560 Читать на русском
Рома націлилася на екзотичного легіонера Серії А – Фонсеку приваблює його шалена універсальність
Такехіро Тамеясу / АР

Рома намагається знайти бюджетне підсилення для своєї захисної ланки.

Клуб зі столиці Італії звернув увагу на захисника Болоньї Такехіро Тамеясу, інформує Il Tempo.

Фонсека підтвердив, що хоче придбати в Рому кількох гравців Шахтаря

Японець за 9 млн євро перейшов з бельгійського Сент-Трюйдена минулого літа і відразу проявив себе в Серії А – 20 матчів і два асисти. Головний тренер Роми Паулу Фонсека вражений працездатністю Тамеясу і його надійною грою в обороні. Вагомим плюсом є і універсальність гравця Болоньї – він вже встиг зіграти в центрі та на правому фланзі оборони, опорна зона також не є для нього проблемою.

Додамо, що поточна ціна Тамеясу за Transfermarkt – 13,5 млн євро. В активі 21-річного універсала є 18 матчів за збірну Японії.

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Теги
Італія Рома Рома Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Болонья Болонья Такехіро Тамеясу Такехіро Тамеясу
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