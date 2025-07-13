Окрім Евана Фергюсона, в Рому з Брайтона може перейти також Метт О'Райлі.

Рома близька до оформлення подвійного трансферу з Брайтона, повідомляє Football Italia з посилання на Джанлуку ді Марціо.

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Після нещодавніх інсайдів про те, що Еван Фергюсон стане конкурентом Артему Довбику, з'явилась також інформація про інтерес вовків до півзахисника Метта О'Райлі.

Колишня команда Роберто де Дзербі готова відпустити обох гравців в оренду із зобов'язанням викупу. Джан П'єро Гасперіні особисто зацікавлений у послугах данського хавбека та нападника збірної Ірландії.

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