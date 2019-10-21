Рома надовго втратила двох важливих гравців через травми – кадрові проблеми додають головного болю Фонсеці

Рома продовжує потерпати від травм основних гравців, що суттєво ускладнює і без того непростий дебют Паулу Фонсеки в Італії.

Римський клуб на своєму офіційному сайті поділився подробицями щодо пошкоджень хавбека Бріана Крістанте і форварда Ніколи Калініча.

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Хорвату діагностували перелом малої гомілкової кістки. Екс-гравцю Дніпра не знадобиться операція, однак його відновлення триватиме не менше місяця. Ситуація Крістанте значно гірша – італієць не уникне хірургічного втручання через розрив привідного м'яза. Він точно вилетів щонайменше до кінця 2019 року.

Обидва гравці "вовків" зазнали травм у першому таймі матчу проти Сампдорії, який завершився нульовою нічиєю. До слова, Рома змогла здобути лише одну перемогу в останніх чотирьох турах Серії А.

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