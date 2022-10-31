Чемпіонат Італії 2022,23, 12-й тур

Верона – Рома – 1:3

Голи: Давідовіч, 27 – Дзаньйоло, 45+1, Вольпато, 88, Ель-Шаараві, 90+2

Вилучення: Давідовіч, 36 (Верона)

Монца – Болонья – початок о 21:45

Рома завдяки осічці Лаціо отримала можливість піднятись у топ-4 й викинути ненависних "орлів" із зони ЛЧ за тур до дербі. Для цього необхідно було переграти Верону – 19-ту команду чемпіонату, за плечима якої йшло шість поразок поспіль. Фаворит здавався очевидним.

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Як і належить претенденту на топ-4, "джалороссі" домінували. Втім, Ромі феєрично не щастило з реалізацією. На 19-й хвилині Абрахам примудрився пробити з кількох метрів у порожні ворота й влучити у стійку, перед перервою він знову поцілив у неї, а в другому таймі веронців рятувала поперечина. І це при тому, що з 36-ї хвилини господарі грали у меншості внаслідок вилучення Давідовіча.

Щоправда, незадовго до цього Давідовіч вивів Верону вперед. Підопічним Моурінью вдалося відігратись аж на 45+1-й хвилині зусиллями Дзаньйоло, однак нічийний рахунок тримався до фінальної частини поєдинку. Тим не менш, загальна активність "вовків" та успішні заміни врятували гостей – на 88-й хвилині свіжий Вольпато забив другий гол.

У компенсований час не менш свіжий Ель-Шаараві добив господарів з передачі все того ж Вольпато. 1:3 – Рома повертається у зону ЛЧ!

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