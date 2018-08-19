Рома на останніх хвилинах вирвала перемогу над Торіно

У першому турі італійської Серії А римські "вовки" обіграли туринських "биків" з рахунком 0:1.

Рома створила більше гольових можливостей. Ще в середині першого тайму гості могли відкрити рахунок, але удар Пасторе заблокували, а Коларов пробив у стійку. Перед перервою каркас воріт завадив забити вже Торіно – поперечина прийняла на себе постріл Рінкона.

На старті другої половини зустрічі господарі навіть забили м'яч у сітку ворожих воріт, однак арбітр зафіксував офсайд. Торіно з часом вирівняв ситуацію на полі – Рома рідше створювала хороші моменти. Один з таких змарнував Ундер, не зумівши переграти голкіпера "биків", ще один – Джеко, який головою пробив у стійку.

Воротарю Роми Ольсену також довелося в ступати в гру, коли з вигідних позицій пробивали Мейте і Белотті. Ейсебіо Ді Франческо підсилив гру новачками Клюйвертом і Крістанте. Голландець і став героєм. На останній хвилині основного часу він протягнув м'яч і закинув на Джеко – Едін в дотик переправив сферу в сітку. Рома розпочала сезон з важкої перемоги.

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Італія. Серія А, 1 тур

Торіно – Рома – 0:1

Гол: Джеко, 90