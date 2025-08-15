Рома може наважитися на ризикований продаж одного з головних своїх активів.

"Вовки" самі запропонували Інтеру півзахисника Ману Коне, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Списана зірка Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Довбика – Рома зробила пропозицію

Рома лише рік тому придбала хавбека у гладбахської Борусії, і француз у дебютний сезон став ледь не найкращим польовим гравцем команди. 24-річний Коне провів 45 матчів, оформивши 2 голи та 3 асисти. Раніше надходили повідомлення, що навіть новий тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні вважає Ману "недоторканним". Втім, керівництво Роми може наважитися на продаж лідера заради інвестицій у бажаних новачків (Санчо, Бейлі тощо).

Інтер готовий викласти за Коне до 30 млн євро, але столичний клуб хоче близько 50 млн. Можливо, міланцям доведеться продати Пйотра Зєліньскі, щоб назбирати кошти для більш привабливої пропозиції Ромі.

Довбик може стати найдорожчим трансфером в історії Вільяреала – учасник ЛЧ готовий побити рекорд екс-зірки Барселони