Нападник Артем Довбик готовий покинути Рому і перебратися в стан Ювентуса, інформує Tutto Calcio Estero. Згідно з джерелом, українець користується популярністю у кількох клубів після свого успіху в столиці. У Серії А клуб, готовий викупити його у Роми, лише один – Ювентус. "Якщо Довбик піде, Рома буде зраджена одним зі своїх людей – як Юлій Цезар", – зазначає джерело.

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Влітку "Стара синьйора" попрощається з Коло Муані та Влаховічем. Туринський клуб уже розпочав пошуки нового центрфорварда. Рома не готова відпускати Артема, але хороша пропозиція може змусити президента клубу Дена Фрідкіна передумати. Повідомляється, що Ювентус може запропонувати 50 млн євро.

Однак крім Довбика Ювентус також розглядає варіант із підписанням форварда Галатасарая Віктора Осімхена.

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