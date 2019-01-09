Рома розпочала перемовини з Генком щодо трансферу Маліновського

Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в Італії.
За інформацією сайту авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, спортивний директор Роми Рамон Мончі розпочав переговори з Генком щодо переходу Руслана Маліновського.
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Повідомляється, що потенційний трансфер оцінюється у 12 млн євро. Українець може стати гравцем "вовків" у червні.
У поточному сезоні Маліновський зіграв за Генк 31 матч, в яких забив 11 голів та віддав 10 асистів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 9 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Мончі розглядає можливість придбання хавбека Динамо Віктора Циганкова.
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