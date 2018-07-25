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Рома може підписати Товена замість Малкома

09:25 3 Читать на русском
Рома може підписати Товена замість Малкома
Флоріан Товен / фото із соцмереж

Гравець Марселя Флоріан Товен наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Італії.

Рома після зриву трансферу Малкома з Бордо націлилася на іншого футболіста з французького чемпіонату. Йдеться про гравця Марселя Флоріана Товена, повідомляє Goal.com. Сума можливого трансферу наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.

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