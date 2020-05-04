Рома може підписати Бога – гранд АПЛ має можливість зірвати трансфер

Вінгер італійського Сассуоло Жеремі Бога продовжує приваблювати великі клуби. Тепер на нього претендує і Рома.

"Вовки" всерйоз націлились на 23-річного француза, повідомляє Goal.

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Римляни приєднались до інших солідних претендентів на Бога. Інтерес до вінгера Сассуоло вже проявляли Барселона, Наполі та Челсі. Лондонці мають опцію викупу лідера "нероверді", оскільки виховали Бога. Якщо Френк Лемпард вирішить повернути форварда на Стемфорд Брідж, то його перехід вартуватиме всього 15 млн євро.

У нинішньому сезоні Жеремі Бога провів 24 матчі в Серії А, в яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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