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Рома може підписати Бога – гранд АПЛ має можливість зірвати трансфер

4 травня 20:24 345 Читать на русском
Рома може підписати Бога – гранд АПЛ має можливість зірвати трансфер
Жеремі Бога / LaPresse

Вінгер італійського Сассуоло Жеремі Бога продовжує приваблювати великі клуби. Тепер на нього претендує і Рома.

"Вовки" всерйоз націлились на 23-річного француза, повідомляє Goal.

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Римляни приєднались до інших солідних претендентів на Бога. Інтерес до вінгера Сассуоло вже проявляли Барселона, Наполі та Челсі. Лондонці мають опцію викупу лідера "нероверді", оскільки виховали Бога. Якщо Френк Лемпард вирішить повернути форварда на Стемфорд Брідж, то його перехід вартуватиме всього 15 млн євро.

У нинішньому сезоні Жеремі Бога провів 24 матчі в Серії А, в яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Італія Рома Рома Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Сассуоло Сассуоло Жеремі Бога Жеремі Бога
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