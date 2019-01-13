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Рома може підписати Белотті

16:45 368 Читать на русском
Рома може підписати Белотті
Андреа Белотті / фото: ФК Торіно

Форвард Торіно Андреа Белотті влітку цього року може стати гравцем столичної Роми.

Рома роздумує над підсиленням лінії атаки. У поле зору "джалороссі" потрапив нападник Торіно Андреа Белотті. В особі 25-річного форварда римляни бачать заміну Едіну Джеко, повідомляє Corriere dello Sport.

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Контракт 32-річного Джеко чинний до літа 2020 року. Рома вже задумується над заміною боснійському форварду, а Белотті вважається одним з пріоритетних кандидатів.

Кілька років тому Белотті, який своїм кумиром вважає Андрія Шевченка, став об'єктом інтересу топ-клубів Європи, проте після цього результативність форварда дещо знизилась. В поточному сезоні 25-річний італієць забив 7 голів у 19 поєдинках чемпіонату.

Влітку італійські клуби можуть підписати Белотті за 50 млн євро, для іноземних клаусула складає 100 млн.

Теги
Трансфери Італія Торіно Торіно Трансфери Чемпіонату Італії Андреа Белотті Андреа Белотті Рома Рома
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