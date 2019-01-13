Рома може підписати Белотті

Форвард Торіно Андреа Белотті влітку цього року може стати гравцем столичної Роми.

Рома роздумує над підсиленням лінії атаки. У поле зору "джалороссі" потрапив нападник Торіно Андреа Белотті. В особі 25-річного форварда римляни бачать заміну Едіну Джеко, повідомляє Corriere dello Sport.

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Контракт 32-річного Джеко чинний до літа 2020 року. Рома вже задумується над заміною боснійському форварду, а Белотті вважається одним з пріоритетних кандидатів.

Кілька років тому Белотті, який своїм кумиром вважає Андрія Шевченка, став об'єктом інтересу топ-клубів Європи, проте після цього результативність форварда дещо знизилась. В поточному сезоні 25-річний італієць забив 7 голів у 19 поєдинках чемпіонату.

Влітку італійські клуби можуть підписати Белотті за 50 млн євро, для іноземних клаусула складає 100 млн.