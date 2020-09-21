Півзахисник римлян Амаду Діавара був включений у заявку на матч проти Верони (0:0) як гравець у віці до 22-х років, хоча гвінейцю вже виповнилось 23, повідомляє Gazzetta.it.

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За інформацією видання, таке порушення регламенту може призвести до зарахування технічної поразки гостям. Рома готова до подачі апеляції, у випадку рішення про призначення поразки (0:3).

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А підопічні Фонсеки фінішували на 5-й сходинці.

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