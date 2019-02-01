Рома – Мілан: прогноз на матч Серії А

Столична Рома та Мілан зустрінуться у матчі 22-го туру італійської Серії А. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Рома – Мілан відбудеться 3 лютого у Римі на Стадіо Олімпіко. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Рома – Мілан, прогноз букмекерів на матч Серії А:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають господарів фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "вовків" складає 2,25. Можливий тріумф підопічних Дженнаро Гаттузо оцінюється балом 3,40, а нічия – 3,20.

Схожі коефіцієнти дають і австрійці з Bwin. На Рому можна поставити з балом 2,25, на імовірний успіх "россонері" приймають ставки з коефіцієнтом 3,10. Найменше тут вірять у нічию – 3,30.

Відзначимо, що матч першого кола на Сан-Сіро завершився перемогою Мілана з рахунком 2:1.