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Рома і Наполі близькі до обміну гравцями

06:00 51 Читать на русском
Рома і Наполі близькі до обміну гравцями
Костас Манолас / Getty Images

Клуби Серії А вирішили здійснити подвійний трансфер.

Рим на Неаполь змінить захисник Костас Манолас, а в зворотньому напрямку попрямує хавбек Амаду Діавара, інформує журналіст Фабріціо Романо в твіттері.

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За інформацією джерела, трансфер грека коштуватиме "партенопейцям" 34 млн євро. Однак сума виплати римлянам буде зменшена завдяки включенню в угоду хавбека Наполі Амаду Діавара, трансфер якого був оцінений в 18 млн, і ще 2 млн євро буде виплачено у вигляді різних бонусів.

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Манолас перейшов в Рому влітку 2014 року з Олімпіакоса. У минулому сезоні 27-річний футболіст провів 27 матчів в Серії А, в яких відзначився одним забитим м'ячем і однією результативною передачею. Діавара відіграв усього 13 матчів за Наполі, жодними результативними діями не відзначившись.

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Теги
Трансфери Костас Манолас Костас Манолас Наполі Наполі Рома Рома Італія Амаду Діавара Амаду Діавара
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