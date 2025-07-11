Рома хоче замінити Довбика невдахою з Манчестер Юнайтед – у Гасперіні є аргумент
Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд може знову возз'єднатися з Джан П'єро Гасперіні.
Гасперіні знову хоче попрацювати з Хьойлундом, який розквітнув в Аталанті під його керівництвом і був проданий в Манчестер Юнайтед. Як інформує Estadio Deportivo, наставник римлян вважає данця пріоритетною метою на літнє трансферне вікно.
Довбик офіційно залишився єдиним форвардом Роми
Щоб запросити Хьойлунда, Ромі доведеться позбутися Артема Довбика – українець не виправдав очікувань "джаллороссі". Однак Хьойлунд також провалився у своєму дебютному сезоні на Олд Траффорд. У цьому сезоні він забив 11 голів і віддав 4 асисти в 60 матчах на клубному рівні.
Рома вже встановила перші контакти з манкуніанцями про можливість оренди форварда.
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