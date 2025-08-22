У сезоні 2025/26 передматчеві прес-конференції та трансляція гімну клубу на стадіоні Олімпіко будуть переведені на мову жестів, щоб сприяти залученню всіх уболівальників "джаллороссі". Про це йдеться на офіційному сайті Роми.

Зірковий новачок Роми отримав травму одразу після трансферу – відомі терміни відновлення

Глухонімі вболівальники знову зможуть скористатися синхронним сурдоперекладом на прес-конференціях, присвячених матчам ліги і гімну Roma Roma, які передують початку матчу на Олімпіко.

Нагадаємо, що у Роми є два клубних гімни: перший програється перед кожним домашнім матчем команди, а другий – після матчів, але лише в разі перемоги римлян. "Футбол 24" розповідав про це в окремому матеріалі.

У Роми два гімни: чи зіграє на Олімпіко другий, залежатиме від Зорі