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Рома хоче повернути Кіна в Італію – "вовки" готові компенсувати витрати Евертона

20:36 253 Читать на русском
Рома хоче повернути Кіна в Італію – "вовки" готові компенсувати витрати Евертона
Мойзе Кін / Getty Images

Італійська Рома націлилася на форварда англійського Евертона Мойзе Кіна.

19-річний футболіст, який переїхав на Гудісон Парк влітку 2019-го, ніяк не може проявити себе в АПЛ – за 9 матчів у складі "ірисок" екс-гравець Ювентуса не забив жодного гола. Римляни вірять, що поверення Кіна на батьківщину позитивно вплине на його результативність, інформує El Massagerro.

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"Вовки" готові викласти Евертону за Кіна таку ж суму, яку англійський клуб заплатив Ювентусу – 27,5 мільйонів євро.

До слова, гравцем молодіжної збірної Італії також цікавиться Мілан. "Россонері" вже провели переговори з агентом гравця Міно Райолою і готові взяти Кіна в оренду.

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Мойзе Кін Мойзе Кін Евертон Евертон Рома Рома Італія
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