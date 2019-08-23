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Рома хоче орендувати екс-форварда Дніпра Калініча

13:10 1082 Читать на русском
Рома хоче орендувати екс-форварда Дніпра Калініча
Нікола Калініч / Соцмережі

Рома може підсилитись нападником Ніколою Калінічем, який виступав в УПЛ.

Рома, яку очолює колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, розглядає можливість підписання нападника Атлетіко Ніколи Калініча.

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Італійський клуб хоче взяти хорватського футболіста в оренду на 1 сезон з правом викупу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Атлетіко не проти віддати Калініча, адже форвард, який був придбаний у Мілана минулого сезону за 14,5 млн євро, не виправдав очікувань "матрацників".

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Нагадаємо, Нікола Калініч виступав за Дніпро з 2011 по 2015 роки та став разом з командою фіналістом Ліги Європи. Згодом виступав за Фіорентину та Мілан.

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