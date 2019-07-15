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Рома хоче обмінятись з Міланом хавбеками

20:24 298 Читать на русском
Рома хоче обмінятись з Міланом хавбеками
Хесус Сусо / Фото ФК Мілан

В столичному клубі задумали амбітний план для підсилення середньої лінії.

Керівництво Роми хоче бачити у своєму таборі хавбека Мілана Хесуса Сусо, повідомляє La Repubblica.

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"Вовки" мають намір отримати 25-річного іспанця без фінансових затрат, а взамін запропонують "россонері" свого півзахисника Хав'єра Пасторе. Якщо міланці не погодяться на такий обмін, то Рома може виплатити клаусулу гравця у розмірі 40 млн євро.

Варто відзначити, що така сума відступних діє лише для закордонних клубів, тому на римлян очікує складний процес перемовин.

В минулому сезоні Серії А Сусо провів 35 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 10-ма асистами.

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