Рома звернулася до Астон Вілли із запитом про придбання Бейлі, інформує The Athletic. Повідомляється, що за гравцем полюють також Бешикташ і клуби Саудівської професійної ліги.

"Збірна не допоможе мені перейти в Реал": зірку АПЛ відсторонено від своєї національної збірної

Не секрет, що "джаллороссі" шукають вінгера з особливими характеристиками для нового тренера Джан П'єро Гасперіні, який традиційно грає за схемою 3-4-3. Згідно з джерелом, це лише попередні обговорення і офіційна пропозиція поки не зроблена, але робота над нею може початися найближчим часом.

Гравцю збірної Ямайки нещодавно виповнилося 28 років, і він в основному грає на правому фланзі, але може діяти і на лівому. Зовсім недавно він підписав новий контракт з Астон Віллою до червня 2027 року, і є можливість продовження ще на рік.

Леон грає за Віллу з 2021 року, куди перебрався з Байєра. Він встиг провести за бірмінгемську команду 144 матчі, в яких забив 22 голи і оформив 24 асисти.

Раніше він відмовлявся приїжджати в збірну Ямайки, мотивуючи своє рішення тим, що "збірна не допоможе перейти в Реал".

Як улюблений гол Мессі став безсмертним завдяки мистецтву – унікальний витвір уже продають за нечувані мільйони